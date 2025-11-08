В Новгородской области подростки попали в больницу после покоса борщевика

Пострадали несколько несовершеннолетних, один оказался в реанимации

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту законности привлечения к труду несовершеннолетних. Выявлено, что минувшим летом подростки в Пестовском районе косили борщевик и получили ожоги. Потребовалась госпитализация, один подросток попал в реанимацию, сообщила областная прокуратура.

"Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту законности привлечения несовершеннолетних к труду. В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, согласно которой летом 2025 года на территории Пестовского района несовершеннолетние по объявлению о подработке были привлечены к покосу борщевика. По результатам проведенных работ один ребенок попал в реанимацию, несколько были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении надзорного органа.

Проверку организовало и следственное управление СК РФ по области.