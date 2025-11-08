В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии

По оценке компании "Сумыоблэнерго", "прогнозировать длительность обесточивания невозможно"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Режим аварийного отключения электроэнергии введен в Сумской области на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания "Сумыоблэнерго".

"По указанию "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении. По оценке компании, "прогнозировать длительность обесточивания невозможно".

Ранее энергохолдинг "ДТЭК" сообщил, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. Украинская государственная компания "Центрэнерго" информировала о полной остановке работы всех государственных ТЭС и нулевой генерации электроэнергии.