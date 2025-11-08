В аэропорту Дагестана задержали известного в регионе проповедника

Ахмада Батлухского доставят в Махачкалу для разбирательства по уголовному делу о клевете

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Известного в Дагестане религиозного деятеля Ахмада Батлухского задержали в аэропорту Махачкалы в рамках уголовного дела о клевете, написал в своем Telegram-канале председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Ахмада Батлухского на выходе из самолета в аэропорту Махачкалы сотрудники полиции повезли в Махачкалу для разбирательства", - написал Хадулаев.

"Было заведено уголовное дело по ч.5 ст.128.1 УК РФ (клевета)", - добавил он.