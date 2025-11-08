Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение в здании со стройматериалами
Редакция сайта ТАСС
20:03
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании со стройматериалами в поселке Медный под Екатеринбургом, где ранее огонь охватил 800 кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.
"Открытое горение на пожаре ликвидировано. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.