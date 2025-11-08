В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
21:09
ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей региона сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и МЧС России. "Силы ПВО наготове", - отметил Гусев.