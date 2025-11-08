В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Силы ПВО наготове, отметил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей региона сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и МЧС России. "Силы ПВО наготове", - отметил Гусев.