В штате Парана после торнадо планируют отстроить заново один из городов

Как сообщил Сезар Аугусту Бовину, мэр Риу-Бониту-ду-Игуасу, свыше 90% всех построек в населенном пункте подлежат восстановлению

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 ноября. /ТАСС/. Город Риу-Бониту-ду-Игуасу в штате Парана оказался практически полностью разрушен после торнадо. Более 90% всех построек населенного пункта подлежат восстановлению, сообщил мэр Сезар Аугусту Бовину.

"Город почти полностью разрушен, <...> и почти все жители его покинули. Нам предстоит отстроить город заново", - заявил он в эфире телеканала GloboNews.

На штат Парана торнадо со скоростью почти 70 м/с обрушился 8 ноября. Погибли 6 человек, более 700 получили ранения. Как отмечал портал G1, до природного катаклизма население города составляло около 14 тыс. человек. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва направил нескольких министров в штат для организации спасательных и восстановительных работ.