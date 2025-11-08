В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением при попытке обгона пассажирского автобусе на автодорожной части Крымского моста. В результате ДТП погибли два человека, еще двое доставлены в медучреждение.
Об этом сообщили в прокуратуре республики.
"По предварительной информации, 8 ноября 2025 года, водитель автомобиля "Mercedes-Benz", при осуществлении обгона пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением. В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии находится прокурор города Керчь Денис Кулебянов.