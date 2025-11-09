Обвиняемого в краже экс-замглаву транспортного СК не отпускают на СВО

Прошение Александра Задорина об уходе на СВО неоднократно отклонялось

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Бывшего заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Задорина, обвиняемого в краже ювелирных изделий, изъятых в ходе обыска, на общую сумму свыше 19 млн рублей, не отпускают на СВО. Это отмечается в тексте выступления защиты, с которыми ознакомился ТАСС.

"Задорин неоднократно подавал прошение об уходе на СВО, однако, вопреки законности его желания, его прошение об уходе на СВО неоднократно отклонялось", - отмечается в документе.

Ранее гособвинение запросило для Задорина 15 лет колонии строгого режима.

Защита обвиняемого выступала за возврат дела прокурору для устранения выявленных недостатков. После отказа суда в этом ходатайстве защита заявила об оправдании Задорина по всем эпизодам обвинения, мотивируя это отсутствием состава преступления.

Согласно оглашенным судебным документам, 16 апреля 2019 года в ходе расследования уголовного дела был проведен обыск в торговом павильоне Vangold в торгово-развлекательном центре "Мега Химки". В результате обыска были изъяты ювелирные изделия, принадлежащие ООО "Рич лайн". В тот же день Задорин поместил изъятые драгоценности в свой служебный кабинет. Материалы дела также указывают, что Задорин дал распоряжение своим подчиненным не передавать эти изделия в камеру хранения вещественных доказательств.