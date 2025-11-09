Попавшего под лавину на Камчатке геолога обнаружили живым

Спасатели проводят его эвакуацию, сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. На Камчатске спасатели обнаружили геолога, который попал под лавину в районе Агинского месторождения. По предварительным данным, мужчина жив, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Вечером 8 ноября в Агинском месторождении сошла снежная лавина. Из-за инцидента под снегом оказались двое сотрудников подрядной организации, работавших на буровой площадке. При поиске тело одного погибшего извлекли из-под завалов, поиски второго продолжали вести около 20 человек.

"Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации", - сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы.