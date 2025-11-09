В Воронежской области объявили ракетную опасность

Граждан попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Угроза ракетного удара объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе также объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

В 00:00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.