В Воронежской области отменили повторную ракетную опасность

Опасность в регионе объявляли в 05:49 мск

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Угроза ракетного удара отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой ракетной опасности в регионе! Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", - написал он в Telegram-канале в 06:27 мск.

Ракетная опасность была вновь объявлена в регионе в 05:49 мск. До этого она действовала с 04:38 до 05:20 мск. В 00:00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.