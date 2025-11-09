Выживший под лавиной на Камчатке находится в состоянии средней тяжести

Врачи сообщили об общем переохлаждении, отметили в региональном Минздраве

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние геолога, спасенного из-под лавины в Камчатском крае, как средней степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

"Вертолет Национальной службы санитарной авиации вылетел в Мильково для оперативной транспортировки пострадавшего из-за схода лавины в районе Агинского месторождения геолога. Его состояние - средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении", - говорится в сообщении.

Вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения сошла снежная масса. В результате двое сотрудников подрядной организации, работавших на буровой площадке, оказались под снегом. В ходе поисковой операции тело одного погибшего извлечено из-под завалов, поиски второго вели около 20 человек.