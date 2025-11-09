В Воронеже на коммунальном объекте потушили возникший после атаки БПЛА пожар

На территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Дежурные средства РЭБ в небе над Воронежем подавили несколько беспилотных летательных аппаратов. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными средствами РЭБ в небе над Воронежем было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано", - написал он.

По его словам, в связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. Губернатор отметил, что в ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму. "По тем же технологическим соображениям на короткий период было решено приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории города. Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме", - пояснил Гусев.

Он добавил, что на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.

В 00:00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА, она действовала до 07:04 мск.