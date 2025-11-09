В Москве в ДТП погибли два человека

Автомобиль Lamborghini врезался в ограждение, опрокинулся и загорелся

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в ограждение в Москве, в результате чего опрокинулся и загорелся, погибли два человека, два пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 01:20 на 1-м км Международного шоссе произошло ДТП - наезд автомобиля на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием и возгоранием. В результате аварии погибли два человека, два человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в ДТП попал автомобиль Lamborghini.