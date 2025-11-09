Неизвестный обстрелял пограничный патруль в Чикаго

В американском министерстве внутренней безопасности отметили, что несколько человек бросали кирпичи и краску в автомобили пограничников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл огонь по агентам Пограничной службы США во время рейда по выявлению незаконных мигрантов в городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщило американское министерство внутренней безопасности (МВБ).

"Сегодня (в субботу по местному времени - прим. ТАСС) Пограничная служба США проводила операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в районе пересечения 26-й улицы и Кедзи-авеню в Чикаго (штат Иллинойс), когда неизвестный мужчина, находившийся в черном джипе, открыл огонь", - говорится в заявлении, размещенном на странице МВБ в X. Уточняется, что стрелявший скрылся с места преступления.

В ведомстве добавили, что несколько человек бросали кирпичи и краску в автомобили пограничников. Информации о пострадавших не поступало.