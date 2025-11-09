На Ставрополье при взрыве газового баллона пострадал человек

Также разрушены три гаража и возник пожар

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован после взрыва газового баллона в городе Минеральные Воды на Ставрополье. В результате происшествия разрушены три гаража и возник пожар, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В результате взрыва газового баллона в гараже произошло разрушение трех гаражей с последующим возгоранием. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. метров. По предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в гаражном кооперативе "Змейка" на окраине города. По данным ГУ МЧС, пострадавшего мужчину поместили в центральную городскую больницу Минеральных Вод. В ликвидации последствий происшествия от МЧС задействованы 13 человек и 3 единицы техники.