В Москве после употребления домашних солений шестеро заразились ботулизмом

МОСКВА 9 ноября. /ТАСС/. В Москве после употребления домашних солений госпитализированы шесть человек, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом - Департамент здравоохранения Москвы подтверждает 6 случаев. Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления. В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что управление Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом определи продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления. В настоящее время "ведется эпидемиологическое расследование".

В департаменте подчеркнули, что распространения заболевания не прогнозируется. "Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма", - напомнил собеседник агентства.