Жителю Кемерова предъявили обвинение в убийстве после стрельбы у клуба

Обвиняемого заключили под стражу

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Обвинение в убийстве и покушении на убийство предъявлено жителю Кемерова после стрельбы у клуба, в результате которой один человек погиб, а второй был ранен, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"Лицо, причастное к совершению преступлений, установлено, им оказался 31-летний местный житель. При поддержке сотрудников МВД и бойцов Росгвардии он был задержан следователем СК. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, ночью 8 ноября возле клуба на Советском проспекте произошла драка между двумя компаниями. 31-летний мужчина достал пистолет и выстрелил как минимум дважды. Один из участников конфликта, 26-летний мужчина, был ранен в голову и умер в больнице. Второй пострадавший, мужчина 40 лет, был ранен в живот и руку. После стрельбы нападавший скрылся на иномарке.

В СК уточнили, что решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В его жилище и автомобиле следователями проведены обыски, в ходе которых изъяты оружие и боеприпасы.

Кроме того, обыски проведены в жилых помещениях других участников конфликта."Были изъяты и осмотрены записи с камер наблюдения, допрошено более 15 свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и баллистические", - отметили в следственном управлении.