В Челябинской области эвакуировали 20 школьников из сломавшегося автобуса

Никто не пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший 20 школьников из башкирского села Аркаулова в Уфу, повредил колесо и получил механические повреждения на трассе в Челябинской области. Полицейские оказали помощь в пересадке детей в другой автобус, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

"Автобус, перевозивший детей из села Аркаулова Республики Башкортостан в Уфу, во время движения повредил колесо. В результате автобус получил механические повреждения, что сделало дальнейшее безопасное движение невозможным. В кратчайшие сроки на место был направлен дополнительный автобус, после чего все учащиеся в сопровождении взрослых были безопасно эвакуированы из поврежденного транспортного средства и пересажены в другое", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в автобусе находились 20 школьников в сопровождении взрослых. В результате инцидента пострадавших нет.