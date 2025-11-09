На северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

Временно объявлялась угроза цунами

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, очаг находился к востоку от префектуры Иватэ, он залегал на глубине 10 км.

Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,5, однако затем местные сейсмологи повысили ее до 6,7. В первые минуты после землетрясения для северо-восточного побережья Японии объявили угрозу цунами, но затем предупреждение было снято. В то же время местным жителям рекомендуют не приближаться к береговой линии без лишней необходимости.

Информации о каких-либо нештатных ситуациях на расположенных в стране АЭС после землетрясения не поступало. О разрушениях или пострадавших также не сообщалось.

При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу кризисный штаб с целью сбора и анализа информации о землетрясении, а также для координации работы спасательных ведомств и служб.