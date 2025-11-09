В Черниговской области повреждена энергетическая инфраструктура
08:46
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Вячеслав Чаус.
Он уточнил, что объект находится в городе Корюковка на севере региона. Также, по его словам, ночью в области было повреждено одно из предприятий, начался пожар.
В свою очередь пресс-служба оперативного командования "Север" ВСУ уточнила, что это предприятие находится на окраине Корюковки.
По данным официального ресурса для оповещения, за прошедшие сутки в Черниговской области несколько раз объявлялась воздушная тревога.