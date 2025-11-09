Во Владимире задержали мужчину, укравшего 135 млн рублей

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали во Владимире мужчину, который украл из сейфа московской компании 135 млн рублей и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сотрудник организации, офис который располагается на набережной Академика Туполева, имел свободный доступ в компанию, а также к ключам от сейфа. Узнав, что в сейфе хранится крупная сумма денег, он похитил их из хранилища и скрылся.

"Материальный ущерб составил 135 млн рублей. Выехав в город Владимир, сотрудники уголовного розыска центра столицы совместно с коллегами из МУРа задержали подозреваемого - 52-летнего москвича", - сказал собеседник агентства.

По его словам, похищенные деньги изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанный арестован, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.