В Саратове завели дело после массовой драки с пострадавшим

В драке участвовали около 30 человек

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в центре города, в которой пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным СМИ, в драке в центре Саратова участвовали около 30 человек. "По результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий (ст. 213 УК РФ). Следствием установлено, что в ночное время 8 ноября 2025 года на пересечении улиц Дзержинского и Горького города Саратова между группами мужчин произошла драка. Одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины случившегося, собирает доказательства. Ранее прокуратура Саратова взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.