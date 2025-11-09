В Киеве и 10 регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали около 20 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в столице и 10 регионах Украины. Она продлилась порядка 20 минут. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Первые сирены включились в Киеве в 12:15 по местному времени (13:15 мск). Затем предупреждение объявили для столичного региона, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. В 12:38 (13:38 мск) поступили сигналы отбоя.

В новость внесены изменения (13:56 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.