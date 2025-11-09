В Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю погиб мужчина

Машина была уничтожена огнем

БЕЛГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В сообщении уточняется, что в селе Козинка Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. Его считали пропавшим. От полученных ранений он умер на месте.

Автомобиль уничтожен огнем.