В Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю погиб мужчина
10:46
БЕЛГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
В сообщении уточняется, что в селе Козинка Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. Его считали пропавшим. От полученных ранений он умер на месте.
Автомобиль уничтожен огнем.