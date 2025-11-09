В Петербурге провалился асфальт площадью 40 кв. м из-за повреждения трубы ХВС

Холодное водоснабжение было отключено в шести домах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Холодная вода вытекла на проезжую часть на Светлановской площади. Об этом сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в своих соцсетях. Причиной стало повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм.

В результате аварии на проезжей части образовался провал асфальта площадью 40 кв. м и глубиной два метра из-за размыва грунта. По предварительным данным, повреждение дороги не представляет угрозы для близлежащих зданий, однако холодное водоснабжение было отключено в шести домах, пять из которых являются жилыми.

На месте аварии уже работают представители всех служб. В 1:30 работники "Водоканала" локализовали вытекание, а вся вода ушла в канализацию. По информации "Водоканала", восстановление благоустройства в месте провала будет выполнено до утра 12 ноября.