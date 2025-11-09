На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

Объект получил значительный ущерб

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первая на Украина крупная ТЭС, работающая на биомассе, получила повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко.

Как написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), речь идет о ТЭС, построенной в 2016 году. "Она стала <...> первой большой станцией на биомассе", - уточнил Гриненко. Он не сообщил, где именно находится эта ТЭС и какова ее мощность.

На фото, которыми сопровождается эта запись, видно, что объект получил значительные повреждения.

Группа компаний Clear Energy занимается строительством и эксплуатацией био-ТЭС, ветряных и солнечных электростанций.