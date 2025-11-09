В Ромнах заявили о "ЧС военного характера"

Мэр города Олег Строгний сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инфраструктурные объекты получили повреждения в городе Ромны Сумской области на севере Украины, где днем было слышно несколько серий взрывов. Об этом сообщил мэр города Олег Строгний, уточнив, что на месте зафиксирована "чрезвычайная ситуация военного характера".

"Зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. <...> Будет развернут штаб по ликвидации последствий. <...> К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мэр не уточнил характер поврежденного объекта, но напомнил жителям, что размещать в соцсетях фото, видео и любую информацию о повреждениях запрещено.

Ранее днем местные СМИ сообщили о четырех сериях взрывов в Ромнах. В Сумской области в тот момент действовал режим воздушной тревоги.