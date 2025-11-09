В Самарской области автобус попал в аварию

Пострадал один пассажир

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Автобус "Газель" с 13 пассажирами попал в аварию на автодороге в Волжском районе Самарской области, в результате один пассажир госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По предварительной информации Госавтоинспекции региона, в 15:10 (14:10 мск) водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу на автодороге Николаевка - Черновский - Белозерки в Волжском районе. Там он столкнулся с пассажирским автобусом "Газель", после чего съехал с дороги и опрокинулся.

"В транспортном средстве находились 13 пассажиров и водитель. С места ДТП госпитализирован один пассажир", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.