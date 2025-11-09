В Новой Зеландии борются с пожаром в парке, где снимали "Властелин колец"

Представитель пожарной службы Крэйг Голд отметил, что тушение займет еще несколько дней

СИДНЕЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Новозеландские пожарные борются с сильным лесным пожаром в национальном парке Тонгариро, где снимались некоторые сцены трилогии "Властелин колец" Питера Джексона. Об этом сообщила Пожарная служба Новой Зеландии.

Пожар вспыхнул в парке 8 ноября. 9 ноябя были эвакуированы жители небольшого населенного пункта Вакапапа, расположенного в парке, а также почти 50 туристов.

"По оценочным данным, выгорело около 2,5 тыс. га площади, пожар взят под контроль на 20%", - говорится в пресс-релизе.

Пожарные приостановили работу на ночь, в течение которой, как ожидается, будут сохраняться благоприятные погодные условия для дальнейшего распространения огня. Утром 10 ноября пожарные вновь приступят к борьбе с огнем. Для тушения пожара привлечена авиатехника - 15 вертолетов и 5 самолетов.

Представитель пожарной службы Крэйг Голд в комментарии журналистам заявил, что это "крупнейшая воздушная противопожарная операция за последнее время". По его словам, пока оценить ущерб сложно, но пожар станет "большим ударом" для региона, поскольку парк привлекает туристов, в том числе из-за рубежа. Тушение пожара займет еще несколько дней, отметил Голд.