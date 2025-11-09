Суд завел третье дело о дискредитации ВС против исполнявшей песни иноагентов

Дата заседания не назначена

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд города Санкт-Петербург возбудил административное производство против уличной певицы Дианы Логиновой по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 3 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщается на его сайте. Дата заседания на данный момент не назначена.

Для Логиновой это дело стало третьим. Сначала Ленинский районный суд признал певицу виновной по аналогичной статье после исполнения на Сенной площади песни иноагента Монеточки "Ты - солдат", назначив штраф в 30 тыс. рублей. После появился протокол, касающийся исполнения песни иноагента Noize MC "Светлая полоса" возле станции метро "Площадь Восстания". Он был перенаправлен из Дзержинского в Куйбышевский районный суд.

16 октября Дзержинский суд города арестовал Логинову на 13 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). На 13 и 12 суток соответственно были арестованы также двое музыкантов, которые аккомпанировали уличной певице, - барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов.