TASR: у Братиславы столкнулись два поезда

По данным агентства, есть пострадавшие

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Два поезда столкнулись близ Братиславы, имеется значительное число пострадавших. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

На место ЧП направляются спасатели, пожарные и бригады скорой медицинской помощи. Столкновение поездов произошло на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия).

Кроме того, на место происшествия направляется министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. "Сейчас я направляюсь к месту аварии - столкновению двух поездов между Братиславой и Пезинком. Твердо верю, что все пассажиры будут в порядке", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Между тем, согласно словацким СМИ, при аварии ранения получили несколько человек. Причины ЧП устанавливает полиция и эксперты республиканского управления железнодорожного транспорта.

Новостной портал SME уточнил, что ранения различной степени тяжести получили 30 человек. Телеканал TA-3 проинформировал, что у девяти из них тяжелые ранения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причина столкновения поездов должна быть тщательно расследована. "Мы все сейчас должны были бы сплотиться и думать о раненых", - написал он в Х. Ход расследования ЧП находится под контролем главы правительства.