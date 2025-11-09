В Самарской области число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до семи

Авария произошла в Волжском районе

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения автобуса "Газель" и легкового автомобиля в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Авария произошла в 15:10 (14:10 мск) на автодороге Николаевка - Черновский - Белозерки в Волжском районе Самарской области. Водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом "Газель", после чего съехал с дороги и опрокинулся. Судя по видео, опубликованному ГУ МЧС Самарской области, пассажирская "Газель" перевернулась на бок.

"В результате ДТП погибших нет, пострадало семь человек, детей нет. Из них пять человек находятся на осмотре в медучреждении", - говорится в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция региона сообщала об одном госпитализированном пассажире автобуса.