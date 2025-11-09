В ДНР за сутки из-за атак ВСУ повреждены два жилых дома

Они находятся в Докучаевске, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки совершили две атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, повредив в итоге два жилых дома. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"[Зафиксировано] два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины). Повреждено два жилых домостроения. Всего выпущено четыре единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным управления, оба дома находятся в Докучаевске, урон им был нанесен ударным беспилотником. Сведений о погибших и пострадавших среди мирных жителей за сутки не поступало.