В Волгограде при пожаре пострадал один человек

Возгорание случилось в одной из квартир в Краснооктябрьском районе

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в одной из квартир в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В одной из квартир происходило горение домашних вещей на площади 5 кв. метров. <…> Пострадал мужчина - госпитализирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание полностью ликвидировано в 23:38 воскресенья мск.