На Сахалине военного осудили за попытку избежать отправки в зону СВО

Мужчину приговорили к девяти годам колонии

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд назначил девять лет колонии военному за уклонение от службы. Об этом сообщается на сайте суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), К. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. По совокупности приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ к указанному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января 2025 года, и окончательное наказание К. назначено в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Военнослужащего взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Его также лишили государственной награды - медали "За храбрость" II степени и воинского звания.

В июне этого года он не явился в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть. Военнослужащий хотел временно уклониться от службы в период мобилизации, чтобы избежать отправки в район ведения боевых действий. Все это время он проживал в Южно-Сахалинске, проводил время по своему усмотрению. В сентябре его местонахождение было установлено военной комендатурой.