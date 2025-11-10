В Бурятии в ДТП с участием автобуса погиб человек

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Бурятии на региональной трассе Улан-Удэ - Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян. Один человек погиб, двое получили травмы, сообщили в МВД по республике.

"По предварительным данным, сегодня утром около 07:00 (02:00 мск) часов в 1 км от села Гремячинск произошло столкновение автомашины Toyota Corolla и автобуса Hyundai County. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса", - сообщили в МВД.