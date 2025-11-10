В Ленобласти из-за схода вагонов задержали пассажирский и 17 грузовых поездов

ЧП случилось на станции Янега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Задержка пассажирского поезда Санкт-Петербург - Петрозаводск и 17 грузовых составов произошла в Ленинградской области из-за схода с рельсов вагонов со щебнем.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. <...> Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов", - говорится в сообщении.

На место выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.