В Ленобласти из-за схода вагонов задержали пассажирский и 17 грузовых поездов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Задержка пассажирского поезда Санкт-Петербург - Петрозаводск и 17 грузовых составов произошла в Ленинградской области из-за схода с рельсов вагонов со щебнем.
Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. <...> Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов", - говорится в сообщении.
На место выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.