В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности и план "Ковер"

Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 10 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности и план "Ковер" отменены на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор сообщал о введении беспилотной опасности в 02:40 мск.