В Новосибирской области осудили сбившего насмерть подростка водителя

Мужчина отправился в колонию на два года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина в Новосибирской области отправился в колонию на два года за совершение ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

51-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", ехал по улице города Каргат и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате одна девушка получила травмы, от которых скончалась по дороге в больницу.

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года", - сообщила облпрокуратура.

Кроме того, с виновного в пользу потерпевших взыскано более 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и материального ущерба.