Расследование дела экс-замминистра транспорта Хабаровского края завершили

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Следствие завершило расследовать уголовное дело в отношении бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ.

"Следователями отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, фигурант в декабре 2023 года был осведомлен о фактически не выполненных юридическим лицом работах по удалению из акватории морского порта Ванино затонувших пассажирского катера и буксира-кантовщика и подписал акт об отсутствии остатков этого имущества. Из-за действий чиновника, как подсчитали в СК, было необоснованно выплачено 13 млн рублей за невыполненные работы. Деньги были выделены в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК РФ.