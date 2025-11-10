SCMP: в Мали похитили и казнили девушку-блогера

Девушка размещала в TikTok видео о городе Тонка, за что похитители "обвинили ее в сотрудничестве с армией"

© Peter Steffen/ picture alliance via Getty Images, архив

ГОНКОНГ, 10 ноября. /ТАСС/. Неизвестные похитили девушку-блогера на севере Мали и публично казнили ее, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на родственников и власти.

За казнью, предположительно, стоят джихадисты. Девушка размещала в своем блоге в TikTok видео о городе Тонка, за что похитители "обвинили ее в сотрудничестве с армией". По словам ее брата, девушку обвинили в том, что она якобы информировала ВС Мали о перемещении боевиков.

На ее TikTok-блог были подписаны порядка 90 тыс. человек.