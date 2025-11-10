В Казахстане изъяли более 27 тонн наркотиков в ходе операции с июня по октябрь

Одно из задержаний в рамках операции произошло в аэропорту Алма-Аты, когда была предотвращена попытка ввоза в страну 3 кг марихуаны гражданином Индии

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 27 тонн наркотиков изъяли правоохранительные органы Казахстана в ходе операции "Карасора-2025" ("Конопля - 2025"), которая проводилась с июня по октябрь с использованием вертолетов и БПЛА. Об этом сообщили в МВД республики.

"В операции приняли участие сотрудники полиции, Национальной гвардии МВД и министерства обороны. Были задействованы вертолеты, беспилотные летательные аппараты и спутниковые координаты <...> Изъято более 27 тонн наркотических средств, уничтожено свыше 110 тыс. кустов наркосодержащих растений, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной, ликвидированы шесть нарколабораторий, пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков", - говорится в сообщении.

