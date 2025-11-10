В Набережных Челнах при возгорании газа в гараже пострадали пять человек

Они обратились за медицинской помощью

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. В Набережных Челнах пять человек получили травмы различной степени тяжести при воспламенении газовоздушной смеси в гараже на Казанском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел в гараже №10 гаражно-строительного кооператива "Гудок". В пресс-службе уточнили, что во время приготовления пищи на газовой плите от газового баллона в результате утечки случилось воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения.

В ведомстве отметили, что пять пострадавших обратились за медицинской помощью. Один человек находится в тяжелом состоянии с травмой головы, еще четверо в состоянии средней степени тяжести с ожогами.

Отмечается, что разрушений конструкций в результате происшествия нет.