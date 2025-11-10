В Индонезии при взрыве в школе пострадали 96 человек

В больницы доставили 29 пострадавших

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва в здании школы в столице Индонезии Джакарте выросло с 54 до 96. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Согласно последним данным, пострадали 96 человек, 29 госпитализированы", - сообщил глава отдела по связям с общественностью полиции Джакарты Буди Хэрманто.

По предварительной информации, взрыв мог устроить один из учеников, который подвергался издевательствам со стороны сверстников. В его доме полиция обнаружила неизвестное порошкообразное вещество, следователи изучают его. Подозреваемый находится в реанимации. По мнению президента Индонезии Прабово Субианто, инцидент может быть связан с влиянием на детей жестоких компьютерных игр.

Взрыв в мечети старшей школы №72 произошел 7 ноября. По сообщениям свидетелей, инцидент случился во время молитвы. Власти Индонезии пока не сообщали о погибших. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины взрыва, рассматривают и версию теракта, однако полиции пока не удалось найти доказательств, подтверждающих эту гипотезу.