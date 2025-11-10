Наемница из Чехии заочно получила 13 лет за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Чешская наемница заочно приговорена к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собранные главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора в отношении гражданки Чешской Республики. Каролина Черношкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.

Судом Черношкова заочно приговорена к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она объявлена в международный розыск.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2023 по июнь 2025 года Черношкова в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины участвовала в качестве наемника в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это Черношкова систематически получала материальное вознаграждение.