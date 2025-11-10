{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Опубликовано видео с пенсионеркой, толкнувшей девочку на пути метро в Москве

В пресс-службе столичного ГСУ СК России отметили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
ТАСС, 10 ноября. Опубликовано видео с пенсионеркой, толкнувшей 13-летнюю девочку на пути на станции метро "Таганская" в Москве. Об происшествии сообщила официальный предстатель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах виден момент падения девочки и допрос обвиняемой. Она пояснила свои действия тем, что сочла  громкий смех ребенка и взгляды в ее сторону оскорблением.

Как добавили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, ребенок находится под присмотром родственников. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

 

