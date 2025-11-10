Домодедовские таможенники нашли около 7 тыс. хвостов куницы в багаже пассажира

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России обнаружили в багаже пассажира, вылетавшего в Израиль, почти 7 тыс. хвостов куницы, сообщила пресс-служба ведомства.

"В аэропорту Домодедово таможенники задержали иностранного гражданина при попытке незаконно вывезти почти 7 тыс. хвостов куницы в Израиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Однако нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания поделок в детском лагере.

"Экспертиза подтвердила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тыс. руб.", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.