На Филиппинах из-за супертайфуна эвакуировали свыше 1,4 млн человек

CNN сообщил также, что четыре человека из-за тайфуна погибли
НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 1,4 млн жителей Филиппин были эвакуированы из-за обрушившегося на республику супертайфуна "Фунг-Вонг". Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Сообщается также о минимум четырех погибших, из них двое - дети. Порывы ветра местами достигают 64 м/с (230 км/ ч).

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. По данным телеканала ABS-CBN News, из-за погодных условий в стране отменено более 300 внутренних и международных рейсов.

