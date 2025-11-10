На Филиппинах из-за супертайфуна эвакуировали свыше 1,4 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 1,4 млн жителей Филиппин были эвакуированы из-за обрушившегося на республику супертайфуна "Фунг-Вонг". Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Сообщается также о минимум четырех погибших, из них двое - дети. Порывы ветра местами достигают 64 м/с (230 км/ ч).

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. По данным телеканала ABS-CBN News, из-за погодных условий в стране отменено более 300 внутренних и международных рейсов.