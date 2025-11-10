Хакера из Новосибирской области осудили за создание вирусов для хищения денег

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор хакеру за создание вредоносного ПО, предназначенного для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Ему назначено 1,5 года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что сибиряк создавал и продавал другим хакерам вирусные программы для кражи информации и средств со счетов пользователей.

"Назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Конфискованы в доход государства компьютер и мобильный телефон, как орудие преступления, и доход, полученный подсудимым от реализации компьютерной информации, в размере 89 тыс. рублей", - говорится в сообщении суда.